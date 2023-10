Quase! Mais uma aposta de Cachoeiro ‘bate na trave’ na Lotofácil

Os capixabas que gostam de fazer uma fezinha estão empolgados com os últimos resultados dos jogos da loteria. Ultimamente, várias apostas do Espírito Santo têm dado sorte e conquistado prêmio nas várias modalidades de jogos.

Nesta quarta-feira (18), mais um apostador de Cachoeiro de Itapemirim acertou 14 dos 15 números da Lotofácil. O sorteio do concurso 2932 da foi realizado em São Paulo. O sortudo, que fez uma aposta simples no valor de R$ 3, na Loteria do Casagrande, vai embolsar o valor de R$1.876,76.

Outras sete apostas do Espírito Santo, feitas em Cariacica, Linhares, Muqui, São Mateus, Serra e duas Vitória, também acertaram 14 números e vão receber o mesmo valor.

Na última segunda-feira (16) outro apostador de Cachoeiro também ‘bateu na trave’ e acertou 14 números, levando para casa a quantia de R$ 1.665,48.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, uma aposta feita na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, acertou as 15 dezenas e vai embolsar o prêmio de R$1.521.616,48

Os números sorteados foram 02 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta quinta-feira (19), com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão.

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos:

– R$ 6,00 para as apostas com 11 prognósticos certos entre os 15 sorteados;

– R$ 12,00 para as apostas com 12 prognósticos certos entre os 15 sorteados;

– R$ 30,00 para as apostas com 13 prognósticos certos entre os 15 sorteados.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

– 62% entre os acertadores de 15 números;

– 13% entre os acertadores de 14 números;

– 10% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 15 números nos concursos de final 0;

– 15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Nos concursos de final 0, após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

– 72% entre os acertadores de 15 números;

– 13% entre os acertadores de 14 números;

– 15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Acumulação

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.