Silvia Abravanel diz que brigou com o pai para conseguir espaço no SBT

A apresentadora e diretora Silvia Abravanel revelou em entrevista ao programa Manhã do Ronnie, apresentado por Ronnie Von na Rede TV, que filha de dono de emissora de televisão também ‘sofre’.

Silvinha, como é conhecida a filha número dois de Silvio, contou que começou a trabalhar no SBT quando tinha 16 anos, levada pelo pai. Mas não teve vida fácil.

“No início, atrapalhava demais e eu estava começando a pegar uma certa raiva do meu pai. Ele me tratava como filha, mas me cobrava como funcionária. Ele me dava bronca, e isso tudo estava me deixando muito mal”, contou Silvia, em entrevista exibida na última quinta-feira (12).

Depois, Silvio orientou que a filha cursasse a faculdade de Medicina Veterinária, mas acabou mudando de ideia e a chamou de volta para trabalhar novamente com ele. Ela fez sua estreia na frente das câmeras em 2004, no programa Casos da Vida Real. A fama veio quando ele apresentou o infantil Bom Dia & Cia.

De acordo com Silvinha, a relação com Silvio Santos só melhorou quando ela impôs uma condição para continuar na emissora.

“Um dia eu cheguei no camarim dele e disse assim: ‘A partir de hoje eu preciso que você me trate como patrão, pelo menos do portão para dentro’. A partir desse dia a gente teve um relacionamento de patrão e funcionária, e de filha para pai nos horários que não condiziam com o trabalho”, disse.

Estadao Conteudo