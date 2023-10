Umbro lança camisa do Santos e outros clubes para o Outubro Rosa

A Umbro, atual fornecedora de material esportivo do Santos e de diversos outros clubes do Campeonato Brasileiro, como Athletico-PR, Fluminense e Grêmio na Série A e Avaí, Chapecoense e Sport na Série B, apresentou neste domingo (01), sua nova linha de camisas em homenagem ao Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama. Os sete clubes citados foram os escolhidos para a nova coleção e também divulgaram a novidade em suas plataformas.

É comum que na chegada deste mês os times e as marcas realizem ações para promovê-lo. Em 2022, também foram apresentados uniformes e outros itens esportivos com a cor rosa por fabricantes como Adidas, Nike, a própria Umbro, entre outras. A fornecedora do Santos adicionou ainda alguns detalhes à linha de 2023 para destacar o material na campanha, que serão estampados no vestuário de todos seus clubes clientes.

A nova camisa, além da cor rosa sendo dominante, conta com grafismos que chamam atenção para a importância da detecção precoce do câncer de mama, um dos fatores mais importantes na prevenção e combate à doença. “Cada elemento na camisa simbolizando a mama traz dentro de si linhas que indicam o movimento a ser realizado para o autoexame de forma adequada”, destacou a marca no anúncio de lançamento.

Os uniformes foram lançados pela Umbro em parceria com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), parceira antiga da fornecedora. “A parceria nos ajuda a dar visibilidade ao Outubro Rosa. O câncer de mama tem até 95% de chance de cura se for diagnosticado em estágios iniciais. É o mês de lembrarmos dos exames preventivos que podem salvar vidas”, disse Maira Caleffi, presidente voluntária da entidade.

“Estamos com a FEMAMA já há muitos anos para que a conscientização possa alcançar cada vez mais pessoas. Essas camisas podem ser vistas como uma mensagem que mostra às mulheres não só a necessidade do autoexame, como também trazem elementos educativos e simbólicos para incentivar a prática da mamografia anual para detecção precoce”, ressaltou Eduardo Dal Pogetto, diretor nacional de marca da Umbro no Brasil.

Os torcedores do Santos podem encontrar os produtos disponíveis para compra na loja virtual do clube. Os preços começam em R$ 219,90 e podem chegar até R$ 299,90.

Estadao Conteudo