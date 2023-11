Anitta revela que criou uma ‘persona’ após sofrer abuso aos 14 anos

Anitta revelou suas futuras pretensões na carreira e revisitou o passado para revelar como surgiu sua personalidade enquanto artista. A cantora explicou que foi após sofrer um abuso aos 14 anos que ela “criou essa persona que não tem medo de nada”.

Em entrevista à Vogue Arábia, Anitta disse: “Depois da minha experiência de ser abusada (pelo meu namorado na adolescência), para me defender, criei esta persona que não tem medo de nada. Porque sempre nos culpamos quando essas coisas acontecem, mesmo que não devêssemos fazer isso”.

A cantora revelou ainda que pretende investir na atuação após sua participação em Elite. “Eu assinei para fazer um filme. Agora, as pessoas estão me convidando para atuar, e esse é meu segundo sonho.”

“Depois de realizar muitas coisas que sonhei na música, acho que ser atriz é meu objetivo. Elite foi uma experiência incrível e agora estou trabalhando no meu próximo projeto”, concluiu.

Estadao Conteudo

