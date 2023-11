Carol Célico anuncia estar grávida pela 3ª vez: ‘Surpresa emocionante’

Carol Celico usou o Instagram no último sábado (25), para anunciar que está grávida de seu terceiro filho. A influenciadora já é mãe de Luca e Isabella, de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká.

“A surpresa mais emocionante das nossas vidas. Agora somos cinco corações! Obrigada por esse presente, meu Deus! Que você venha cheio de saúde e alegria, já te amamos muito.”

Na imagem, ela aparece ao lado do marido, Eduardo Scarpa Julião, e dos filhos, com bonés indicando as palavras em inglês “sister, mom, dad, brother”, que significam “irmã, mãe, pai, irmão”, em português.

Estadao Conteudo