Enem: Inep divulga gabarito oficial nesta terça-feira (14)

O gabarito oficial e os cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão disponibilizados no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) às 19h desta terça-feira, 14. A aplicação regular da prova terminou no domingo, 12.

No edital, a previsão de publicação do gabarito era só no dia 24. Entretanto, no domingo, o ministro da Educação Camilo Santana e presidente do Inep Manuel Palacios anunciaram a nova data durante a coletiva.

A princípio, o balanço preliminar indica 68% de participação no domingo. Já que os números definitivos dependem da consolidação por parte da instituição aplicadora e serão informados em 16 de janeiro de 2024, quando os resultados do exame serão divulgados.

A saber, o prazo para solicitar a reaplicação começou na segunda-feira, 13, e vai até sexta, 17. Sendo assim, o pedido deve ser feito por meio da Página do Participante. Pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, segundo o edital, podem pedir para fazer as provas nos dias 12 e 13 de dezembro. O mesmo vale para as pessoas que foram alocadas em locais de prova com distância superior a 30 km da residência informada na inscrição.

Questão anulada

Também no domingo, o MEC anunciou a anulação de uma das questões do segundo dia de provas. A pergunta já havia aparecido no Enem de 2010, na versão aplicada a pessoas privadas de liberdade e, por não ser inédita, foi cancelada. A questão anulada tratava sobre cobertura vacinal contra a gripe H1N1.

Estadao Conteudo