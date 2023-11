Engavetamento envolve 12 veículos e mata 6 pessoas na Fernão Dias

Seis pessoas morreram em um engavetamento de 12 veículos ocorrido no km 517 da rodovia Fernão Dias (BR-381), no sentido Belo Horizonte, na região da Serra do Igarapé, por volta do meio-dia desta segunda-feira, 27, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Há pelo menos uma pessoa ferida, internada em um hospital de Belo Horizonte.

O acidente, que envolveu oito carros e quatro carretas, ocorreu apenas 8 quilômetros distante do local onde, na madrugada de 20 de agosto, um ônibus que transportava torcedores do Corinthians capotou e sete pessoas morreram.

Na madrugada do último sábado, 25, ao menos duas pessoas morreram e outras quatro ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo dois ônibus no quilômetro 835 da Rodovia Fernão Dias, na altura do município de São Sebastião da Bela Vista, também em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Civil, o acidente desta segunda-feira teria sido provocado por uma carreta, cujo motorista fugiu do local. O veículo transportava 27 toneladas de minério e saiu de Itatiaiuçu rumo a Sarzedo, ambas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte.

Duas das seis vítimas (um homem de 35 anos e uma mulher de 50) estavam em um carro da prefeitura de Guaxupé-MG que servia a secretaria municipal de Saúde. O veículo estava a caminho de Belo Horizonte.

Neste mesmo carro havia um senhor de 60 anos que sobreviveu, mas teve ferimentos graves e ficou preso nas ferragens. Solto pelos bombeiros, foi encaminhado para um hospital de Belo Horizonte.

As outras quatro vítimas (uma adolescente de 14 anos, uma mulher de 32, um homem de 35 e uma pessoa não identificada até a publicação deste texto) estavam em um Chevrolet Cobalt.

Até as 15h30, os bombeiros continuavam trabalhando no local, onde policiais civis já faziam a perícia. A pista da Fernão Dias no sentido Belo Horizonte estava interditada. A Polícia Civil não tinha divulgado informações sobre o motorista que teria causado o engavetamento.

Estadao Conteudo