Humorista é criticada por fazer piada com acidente de Marília Mendonça

A humorista Giovana Fagundes foi alvo de críticas após publicar alguns vídeos na internet na última terça-feira (7). Em seus stories, ela contou que estava prestes a viajar de avião “teco-teco” e fez uma referência à morte de Marília Mendonça, que aconteceu devido a um acidente aéreo.

“Vai sair um avião daqui. Olha o tamanho do avião que falaram que vou embarcar. Vou de teco-teco”, contou. “Vou de Marília Mendonça para São Paulo. Então estou fazendo esse story para dizer a todo mundo que me ama, que eu amo vocês de volta.”

A piada de Giovana foi mal recebida por alguns internautas, que consideraram que o comentário não foi de bom tom. “Deveria continuar fazendo piada com calvos, que é o que ela acha que sabe fazer”, comentou um usuário do Twitter (X).

O Estadão procurou Giovana, mas não teve resposta até a publicação desta nota. O espaço segue aberto.

Estadao Conteudo

