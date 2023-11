Idoso com Alzheimer continua desaparecido e família faz apelo

A família do senhor João Silva, de 76 anos, continua em busca de informações sobre seu paradeiro. O idoso, que possui diagnóstico de Alzheimer, está desaparecido desde a última quarta-feira, 01 de novembro. João é morador do bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, e foi visto pelos vizinhos pela última vez caminhando nas imediações da rua José Bonifácio.

Desde o seu desaparecimento, uma grande mobilização tomou conta das redes sociais. Dezenas de pessoas compartilharam fotos do idoso anunciando seu desaparecimento. Porém, segundo a família, algumas mensagens falsas comunicando que o senhor João havia sido encontrado foram divulgadas em vários grupos. Sendo assim, neste domingo, Anne Ramos Silva, filha do desaparecido, esclareceu que o pai ainda não foi encontrado. “Meu pai continua desaparecido. Estamos sem sinal dele ou qualquer informação correta sobre seu paradeiro. Por favor, continuem divulgando”, escreveu em suas redes sociais.

Ainda segundo Anne, algumas informações têm chegado até à família, mas até o momento nada foi confirmado ainda. “Ainda estamos sem notícias do meu pai. Existe uma suspeita de que ele esteja como andarilho no litoral”. Em seguida, ela faz um apelo: “Peço ajuda aos moradores dos municípios do litoral, como Marataízes, Itaoca e Piúma que nos procurem caso saibam de alguma coisa”.

Quem tiver qualquer informação que leve ao paradeiro do senhor João silva, pode entrar em contato pelo telefone: (28) 99928-3821.