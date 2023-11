MC Carol afirma que Anitta se diz funqueira, mas não é

Em participação no programa online De Frente com Blogueirinha, a cantora MC Carol teve uma fala polêmica: afirmou que Anitta se diz funqueira, mas não é. O trecho, que dividiu opiniões nas redes sociais, foi ao ar nesta segunda-feira (6).

Durante o “bate-bola” de perguntas, Blogueirinha pediu para que MC Carol citasse uma cantora de funk. “Tati Quebra Barraco”, respondeu a artista. Depois, a apresentadora pediu para que Carol citasse “uma cantora que se diz funkeira”. Após pensar, a convidada respondeu “Anitta”.

Em seguida, MC Carol já se defendeu. “Ah, gente, Anitta não é funk, é melody. O estilo da Anitta é melody, não é funk”.

Mesmo com a argumentação de MC Carol, alguns internautas criticaram a declaração da cantora. “Anitta é funkeira sim, a rainha do funk”, escreveu um. “Alguém avisa pra ela que funk melody continua sendo funk?”, disse outro.

Estadao Conteudo

