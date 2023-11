Neymar surpreende seguidores e aparece com novo visual nas redes sociais

Enquanto trata de uma delicada lesão no joelho, que o impede de jogar futebol até o início de 2024 pelo menos, Neymar chamou a atenção nas redes sociais neste domingo. O astro do Al-Hilal e da seleção brasileira postou uma foto em suas redes sociais surpreendendo todos os seguidores pelo seu novo estilo. O camisa 10 está careca.

“New look, domingou”, escreveu Neymar em seu perfil no Instagram. O atacante aparece com a cabeça completamente raspada e ainda fez um “joia” com o polegar. A imagem é intrigante, pois não é possível identificar se de fato o camisa 10 tirou todo seu cabelo ou se está utilizando algum filtro de inteligência artificial.

Sem entrar em campo desde que se machucou no jogo com o Uruguai, Neymar tem tido destaque no noticiário por outros motivos. O mais recente deles foi o pedido de Jorge Jesus pela suspensão do contrato com o Al-Hilal. A decisão passa por uma questão burocrática e estratégica do clube.

Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, o Al-Hilal gostaria de liberar uma vaga de estrangeiro para poder comprar outro no lugar do brasileiro na janela de transferências de janeiro. Jorge Jesus teria pedido ao clube a compra de um lateral-esquerdo. Para isso, a equipe decidiu suspender temporariamente o contrato de Neymar e abrir espaço no elenco para a chegada de outro estrangeiro no futebol saudita.

O tempo de recuperação de Neymar é de oito a dez meses. Ele teve lesões no ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo. Na ocasião, saiu de campo de maca. O jogador foi operado na quinta-feira da última semana, em Belo Horizonte, no hospital Máter Dei, sob o comando do médico do Atlético-MG e da seleção brasileira Rodrigo Lasmar.

