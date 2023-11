Susto! Ônibus com membros da banda de cantor sertanejo pega fogo

O ônibus que levava a banda do cantor Matheus Fernandes pegou fogo em uma estrada no Ceará. Em vídeos que circulam nas redes sociais, integrantes aparecem com equipamentos na rodovia enquanto o veículo é tomado pelas chamas.

Segundo uma nota publicada pela assessoria do artista no Instagram neste domingo (5), o cantor não estava no local no momento do incidente e ninguém ficou ferido. O Estadão entrou em contato com a empresa Cataús, que, conforme o comunicado, teria fornecido o ônibus, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Também de acordo com a assessoria, o incidente aconteceu “por problemas técnicos”. “Nossa equipe e motoristas agiram prontamente para garantir a evacuação segura do veículo e tomaram todas as medidas necessárias para prevenir qualquer dano adicional”, informou.

Conforme a nota, todos os integrantes da banda voltaram para casa “em segurança”. “Lamentamos profundamente se causamos inquietação aos nossos fãs, amigos e aos membros da imprensa. Agradecemos sinceramente pela paciência e compreensão de todos”, disse outro trecho.

Estadao Conteudo