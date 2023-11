Paulo Vieira explica fim de quadro no BBB: “Saí pra um trabalho autoral”

Paulo Vieira usou as redes sociais para explicar o motivo de sua saída do Big Brother Brasil e criticar a forma como a informação repercutiu na mídia. Para o humorista, manchetes deram a entender que ele foi demitido do programa, e não que pediu para sair.

Em uma sequência de publicações no X (antigo Twitter) na noite de sábado, 25, ele disse que escolheu deixar o quadro Big Terapia, que apresentava no reality show, para focar em um projeto autoral.

“Eu pedi para sair do BBB pra trilhar outros caminhos profissionais, mas a imprensa brasileira é incapaz de noticiar isso assim, como realmente foi, é difícil pra eles me reconhecer como um cara livre, poderoso e dono do meu próprio destino, mas eu sou, tá?”

“Perdem a oportunidade de dizer que eu saí pra fazer um trabalho autoral, que vou tocar uma série criada, escrita e interpretada por mim. Um investimento multimilionário do Globoplay com a TV Globo”, continuou.

“E que escolhi fazer isso, um trabalho autoral, mesmo com o meu quadro sendo um sucesso de público, de crítica e de vendas. Outra pessoa seria lida como ousada, corajosa, como um profissional em ascensão.”

Paulo ainda explicou que tem “muito a agradecer ao BBB” e que vai “morrer de saudade da equipe”. “Por agora, eu só queria ter essa conversa com vocês. É cansativo, mas a gente sempre precisa exigir o mínimo e dizer o óbvio”, completou.

Segundo jornal O Globo, o humorista vai deixar de integrar a equipe do programa porque irá se dedicar às gravações de Pablo e Luisão, série do Globoplay.

Nos meses que o reality for transmitido, ele também estará envolvido no The Masked Singer Brasil, além de trabalhar na nova temporada do Avisa Lá Que Eu Vou, do GNT.

Além disso, a humorista Dani Calabresa também deixou o reality e não estará mais comandando o CAT BBB. A atriz estará envolvida com outros trabalhos, como um musical e um quadro no Caldeirão do Mion.

Estadao Conteudo