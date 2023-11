Renato Augusto quer que erros sirvam de lição ao Corinthians contra o Vasco

As entradas do uruguaio Bruno Méndez na defesa, na vaga do suspenso Gil, e do volante Gabriel Moscardo no meio, com o fim do esquema com três defensores, devem ser as únicas mudanças no Corinthians para a visita ao Vasco, nesta terça-feira (28). Depois de a ameaça de queda aumentar com os 5 a 1 sofridos diante do Bahia, Renato Augusto quer usar a goleada como lição para o time se redimir em São Januário.

“Temos de usar o último jogo como aprendizado, tivemos alguns erros cruciais, então é aprender com isso”, afirmou o meia. “Claro que dói, mas não temos muito tempo para lamentar, é dar uma boa resposta no jogo para que a gente saia vitorioso e realmente respirar de vez e ter um pouco mais de tranquilidade.”

A torcida, após apoiar a equipe durante os 90 minutos diante do Bahia, se revoltou com o vexame e alguns até invadiram o gramado. Os dirigentes foram bastante cobrados e os jogadores, ameaçados de morte. Ganhar do Vasco significa dar a volta por cima e descartar o risco de queda.

O último treino ocorreu na Gávea, no Rio de Janeiro, onde o Flamengo trabalha. Mesmo suspenso, o zagueiro Gil viajou com a delegação para apoiar a equipe, enquanto o paraguaio Matias Rojas, Gustavo Silva, Roni e o argentino Fausto Vera permaneceram em São Paulo tratando de problemas físicos.

Mano Menezes prometeu que não repetiria a atuação desastrosa de sexta-feira e garantiu que a atuação da equipe será bem diferente. Renato Augusto revelou que o clube está tratando a visita como “final”. “Um jogo decisivo, eles também estão pressionados, é usar esses detalhes a nosso favor para sair com a vitória e respirar.”

Estadao Conteudo