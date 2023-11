Richarlison diz que passará por cirurgia no púbis, mas não aponta data

Fora da lista de Fernando Diniz na seleção brasileira, o capixaba Richarlison revelou que enfrenta um problema físico no púbis e que será submetido a uma cirurgia no local, ainda sem data definida. O atacante do Tottenham contou que enfrenta dores no local há pelo menos oito meses.

“Olha, os últimos meses não foram fáceis pra mim. Venho sofrendo também de saúde. Acho que já conversei com os doutores e em breve farei uma cirurgia no púbis. Venho oito meses sofrendo, guerreando, olhando para seleção, para clube e não olhava para mim. Acho que chegou o momento de descansar, dar uma pausa. Vamos ver os próximos dias, em breve farei o que for melhor pra mim”, disse o atacante, em entrevista ao canal ESPN.

Em má fase, Richarlison não saiu do banco de reservas na derrota do Tottenham, então líder do Campeonato Inglês, para o Chelsea, na segunda-feira (6). O atacante concedeu a entrevista poucas horas depois da convocação da seleção brasileira, da qual não fez parte. Diniz chamou os jogadores para as duas próximas rodadas da Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Richarlison disse entender por que não foi convocado. “A seleção faz parte de mim. Acho que sempre foi um sonho, de vestir a camisa. Claro que fiquei triste ali na hora de não estar, mas entendo o Diniz. Se eu fosse ele, também não me convocava. Não venho apresentando um bom futebol, venho devendo. Claro que dei uma melhorada nos últimos jogos, mas mesmo assim falta muito para vestir a camisa da seleção”, admitiu.

“Tenho que estar bem, tenho que estar no meu 100% e não estou no meu 100%. Acho que o professor fez a escolha certa. Os meninos estão voando, então cabe a mim trabalhar. Com certeza, vou voltar. Não cheguei aqui à toa. Cabe a mim trabalhar forte durante o dia a dia, pegar uma sequência boa aqui no Tottenham”, declarou.

Estadao Conteudo