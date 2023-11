Sandy diz não se achar bonita sem maquiagem: “Me sinto desconfortável”

Sandy foi uma das convidadas do primeiro episódio de 50 & Tanto, novo programa da apresentadora Angélica, e fez uma revelação surpreendente: a cantora contou que não se acha bonita sem maquiagem. O programa também teve a participação de Fernanda Souza e Maisa Silva.

Durante a conversa com as artistas, Sandy afirmou: “Eu vejo vocês postando foto sem filtro e eu não consigo fazer isso. Eu não faço. Eu não me sinto a vontade que as pessoas me vejam nua e crua. Eu não ando sem maquiagem”.

Em seguida, Angélica perguntou se a cantora ficava sem maquiagem em casa e Sandy respondeu que “depende”. “Mas você tem vergonha ou é alguma coisa de se preservar?”, perguntou Fernanda. Então, a cantora respondeu: “Não me acho bonita e não me sinto confortável”.

Sandy explicou que acha que crescer sob os holofotes afetou a percepção que tem de si mesma. “Não sei, acho que é porque eu cresci assim, me vendo maquiada, me vendo arrumada. Sendo tão exposta. Para mim, é muito normal. Minha cara é aquela”, disse.

Angélica ainda questionou como ela se sente ao ver seu rosto sem maquiagem e a artista explicou que está “desacostumada” a ver seu rosto natural.

Estadao Conteudo