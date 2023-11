Vini Jr. tem lesão confirmada e desfalca seleção contra a Argentina

Vinicius Júnior não defenderá a seleção brasileira contra a Argentina na terça-feira (21). Após sofrer um desconforto muscular no início da partida contra a Colômbia, na noite de quinta (16), o atacante teve lesão confirmada nesta sexta-feira (17), e será desfalque certo em um momento difícil, vivido pela seleção brasileira.

Vini Jr. teve confirmada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda após fazer exames de imagem. Assim, ele voltará para a Espanha ainda nesta sexta (17), para iniciar o tratamento no Real Madrid.

O jogador sentiu dores no local nos primeiros minutos da partida disputada em Barranquilla e deixou o gramado aos 25 minutos da etapa inicial.

A partida em que o Brasil levou uma virada por 2 a 1, marcou a volta do atacante ao time nacional, após ser desfalque na Data Fifa anterior, realizada em setembro, por outro problema muscular, mas na coxa direita. Na ocasião, não chegou a ser convocado pelo técnico Fernando Diniz.

O corte é mais uma baixa de peso para o treinador, que já não tem o atacante Neymar e o volante Casemiro nesta Data Fifa, também por questões físicas. A CBF oficializou o corte nesta tarde, mas não informou se Diniz vai chamar mais um jogador para reforçar o criticado setor ofensivo da seleção.

Sem Vini Jr., o técnico tem a sua disposição Endrick, Gabriel Martinelli, João Pedro, Paulinho, Pepê e Raphinha para o ataque, além de Rodrygo, escalado como meia-atacante na quinta. Gabriel Jesus foi convocado mesmo sem estar 100% e sequer viajou com a delegação para a Colômbia.

Eliminatórias

Após sofrer duas derrotas seguidas, algo inédito na história do Brasil nas Eliminatórias, a seleção vai enfrentar a campeã mundial Argentina no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Vindo de três tropeços consecutivos, o Brasil soma apenas sete pontos em cinco jogos e ocupa a quinta colocação na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Estadao Conteudo