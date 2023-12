‘A beleza está cada vez mais diversa’, diz Xuxa, sobre mudança de padrões

Xuxa falou sobre temas como padrões de beleza, maternidade e sexualidade em entrevista à revista Ela publicada neste domingo (10). A apresentadora destacou as mudanças nos padrões de beleza femininos dos anos 1990 para cá: “Estamos olhando para as mulheres com mais carinho, seja ela baixinha, alta, gorda, negra, branca, indígena, magra, e isso é tão bom. A beleza está cada vez mais diversa.”

Questionada sobre “Como é o amor e o sexo na maturidade?”, a apresentadora respondeu: “Essa coisa de falar sobre sexo choca as pessoas. Demorei um pouco para me conhecer, me descobri usando o chuveiro. Acho que todas as filhas deveriam dar vibradores para as mães.”

Em outro momento, destacou seu companheiro, Junno Andrade: “Ele é muito cabeça aberta, evoluído. Estamos juntos há 11 anos.”

Estadao Conteudo