Armênia anuncia apoio à candidatura do Azerbaijão para sediar COP29

A Armênia retirou a candidatura e anunciou o apoio ao pleito do Azerbaijão para sediar a Conferências das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas do próximo ano, a COP29. O gesto é uma das medidas que os dois países acordaram com o intuito de melhorar sua relação, concordando que existe uma chance histórica de se alcançar paz na região, segundo comunicado emitido conjuntamente pelos respectivos governos nesta quinta-feira (7).

“Os dois países reiteram sua intenção de normalizar relações e alcançar um tratado de paz baseado no respeito aos princípios de soberania e integridade territorial”, afirma a nota. “A República da Armênia e a República do Azerbaijão esperam que os outros países do Grupo do Leste Europeu também apoiem a candidatura do Azerbaijão para sediar a COP29.”

Estadao Conteudo