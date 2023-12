Ataque a tiros em Universidade de Las Vegas deixa 3 mortos

Um ataque a tiros no campus da Universidade de Nevada, em Las Vegas, EUA, deixou 3 vítimas nesta quarta-feira (6), segundo afirmou o Departamento da Polícia Metropolitana de Las Vegas.

As autoridades afirmaram que as múltiplas vítimas foram registradas por volta do meio-dia de hoje. “Estamos respondendo a relatos preliminares de um #ActiveShooter no campus da UNLV perto do BEAM Hall. Parece haver várias vítimas neste momento”, disse o Departamento da Polícia em uma declaração na rede social X.

A polícia confirmou ainda nesta tarde que o suspeito do ataque a tiros foi morto. Um professor assistente da universidade, Robert Lovato, disse que ele e seus colegas deveriam participar de uma reunião bem perto do local onde ocorreu o tiroteio de hoje no campus.

“Estávamos preparando nosso material e, de repente, ouvimos disparos de armas semiautomáticas, em um ritmo muito rápido”, disse Lovato em uma entrevista à NBC News. “Então, recebemos a notícia de que havia um atirador ativo e fomos instruídos a nos isolar, e foi exatamente isso que fizemos.”

Os acontecimentos desta quarta-feira vieram um dia após uma série de ataques a tiros em Austin, Texas, que deixou seis pessoas mortas e outras três feridas.

No início desta semana, os EUA quebraram seu próprio recorde de maior número de ataques a tiros em massa em um único ano.

Estadao Conteudo