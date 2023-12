Cachoeiro lança aplicativo para agendamento de consultas online

Na tarde desta quarta-feira (13), a Prefeitura de Cachoeiro, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o lançamento oficial do aplicativo de agendamento de consultas.

De acordo com o secretário Alex Wingler, o app, que faz parte do projeto Cachoeiro Cidades Inteligentes, a princípio, vai disponibilizar um número limitado de 800 consultas por mês. Porém, para realizar o agendamento, o munícipe precisa se cadastrar na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro.

“Este é um grande passo que estamos dando em nosso município, principalmente com o objetivo de auxiliar as pessoas com dificuldade de locomoção”, ressalta o secretário.

Foto: Helena Valadão

A expectativa é ampliar a oferta de serviços para 70 mil consultas nos próximos três meses.

Segundo o coordenador de tecnologia e cidade inteligentes, Elcio Paes de Sá Neto, essa vai ser a maior ferramenta de comunicação entre a prefeitura e o município.

Leia também: Natal: veja as dicas do Procon para as compras de fim de ano

“Esse é o primeiro que colocamos, além da Ouvidora e do Procon, que já são atividades ativas do app, e agora vamos continuar evoluindo, melhorando a comunicação com a população”, disse.

O prefeito Victor Coelho (PSB) comentou que o aplicativo da saúde, especificamente, vai ser um dos pilares do app Cachoeiro Online, que concentra todos os serviços públicos em um só. “Se a parte de infraestrutura nossa gestão está conseguindo tirar as pessoas de pisarem na lama, o aplicativo da saúde vai conseguir tirar as pessoas da fila”, celebrou.

O aplicativo

Depois de atualizar o cadastro na UBS mais próxima, basta baixar o aplicativo do Cachoeiro online, disponíveis nas lojas para Android e IOS. Lá, é possível agendar serviços médicos e procedimentos para o titular e dependentes. É rápido, fácil e auto explicativo.

Foto: Divulgação