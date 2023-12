Conta de água fica mais cara em Cachoeiro em 2024; confira

Os consumidores de Cachoeiro devem preparar o bolso em 2024. A conta de água vai ficar um pouco mais cara a partir de janeiro do próximo ano. O reajuste foi autorizado pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA, e publicado no diário oficial do município desta terça-feira (26), através da portaria N.º 127/2023.

O reajuste será de 8,52% sobre as tarifas de água, esgoto e serviços conexos fornecidos pela empresa concessionária do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Cachoeiro de Itapemirim, BRK Ambiental, em Cachoeiro.

A publicação tem data de 22 de dezembro e entra em vigor em 30 dias, ou seja, os consumidores sentirão o reajuste apenas no final do mês de fevereiro de 2024, em todas as categorias tarifárias. Para a maioria da população com consumo residencial de 10m3 (metros cúbicos), o reajuste representa um acréscimo de R$ 5,90 por mês nas contas de água e esgoto.

Conta de água mais cara

A tarifa mínima residencial de 10m3 passará dos atuais R$ 70,60 (R$ 39,20 água + R$ 31,40 esgoto) para R$ 76,50 (R$ 42,50 água + R$ 34,00 esgoto), o que significa um acréscimo de R$ 0,33 no metro cúbico a ser pago pelo consumo de água e de R$ 0,26 no metro cúbico pago pelo serviço de esgoto, para essa categoria e faixa de consumo.

Acompanhe os valores na tabela abaixo:

De acordo com diarista Sandra Regina Soares, esse não é um bom momento para aumentar a tarifa, já que o salário não deve ter um expressivo aumento em 2024. “Nós trabalhamos, pagamos a conta de água e esgoto em dia com valor altíssimo e ainda querem aumentar mais? Não dá”, disse.

Em nota, a BRK informou que o reajusta é previsto contratualmente e ocorre mediante análise e autorização da Agersa. O percentual de 8,52% busca o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e a recomposição da inflação, fundamentais para a manutenção da eficiência e a segurança da prestação dos serviços de água e esgoto.

A nova estrutura tarifária estará disponível na página da concessionária a partir da vigência.

Em Cachoeiro de Itapemirim, 67 mil imóveis residenciais, comerciais e industriais contam com os serviços prestados pela BRK: água produzida, tratada e distribuída, e esgoto coletado, tratado e com destinação adequada.

Tarifa Social

A BRK, em parceria com o município de Cachoeiro de Itapemirim, oferece o programa Tarifa Social para famílias de baixa renda. Cachoeiro de Itapemirim é o único no Espírito Santo que concede 100% de isenção das tarifas de água e esgoto pelo programa Tarifa Social, atendendo a 1.500 famílias.

O benefício da gratuidade é concedido aos moradores a partir de critérios como ter consumo médio máximo de 10m³ nos últimos seis meses e ter renda per capita familiar de até R$ 651,00, valor equivalente a meio salário-mínimo.

Em caso de dúvidas sobre o reajuste, a população pode entrar em contato com a concessionária por meio do telefone 0800 771 0001. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas por dia. A empresa também disponibiliza atendimento pelo WhatsApp pelo número (11) 99988-0001, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 14h.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Cachoeiro sobre o posicionamento da Agersa para o reajuste, mas até o fechamento da matéria não houve retorno. Assim que a nota for enviada, a matéria será atualizada.