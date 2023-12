Cruzeiro confirma retorno de Rafa Silva e se aproxima de Gabriel Verón

Após perder Bruno Rodrigues, que acertou com o Palmeiras, o time mineiro tem como meta reforçar o seu setor ofensivo para qualificar o seu elenco visando a próxima temporada. Então, o Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira (21), o retorno de Rafa Silva, que esteve no elenco campeão da Série B em 2022. Além dele, Gabriel Verón está muito próximo de acertar o seu retorno ao Brasil.

Rafa Silva tem 31 anos e vinha jogando pelo Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul. Aliás, com 25 partidas realizadas, três gols marcados e duas assistências. Rodou também por clubes como Wuhan FC, da China, Urawa Reds, do Japão, Albirex Niigata, do Japão, FC Lugano, da Suíça, além do Coritiba.

Todavia, em sua primeira passagem pelo Cruzeiro, Rafa Silva fez 18 jogos e marcou seis gols. Ele está no Brasil desde dezembro, quando viajou para a cidade de Curitiba, local onde foi realizado seu casamento.

Portanto, o Cruzeiro deve anunciar mais nomes nos próximos dias. O time mineiro está em negociação avançada com Gabriel Verón, de apenas 21 anos, ex-Palmeiras, que pertence ao Porto. O clube português sinalizou positivamente sobre um empréstimo até o final do ano, com opção de compra.

No Grupo A do Campeonato Mineiro, ao lado de Ipatinga, Itabirito e Tombense, o Cruzeiro estreia no dia 24 de janeiro, fora de casa, frente ao Villa Nova, no Castor Cifuentes, em Nova Lima.

Estadao Conteudo