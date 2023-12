Erro de Photoshop deixa príncipe Louis sem um dedo em foto da família real

Todos os anos, a família real britânica divulga seus cartões de Natal, com fotos tiradas especialmente para a ocasião. Desta vez, porém, um detalhe na imagem do príncipe e da princesa de Gales com seus três filhos gerou críticas de internautas.

Na foto, estão os filhos de William e Kate: George, Louis e Charlotte. No entanto, usuários nas redes sociais perceberam que, graças aos retoques, a mão de Louis ficou sem um dedo.

“Faltou um dos dedos de Louis, e photoshoparam outra perna na dele”, comentou um seguidor da família. “Espero que não tenham usado os nossos impostos para pagar esse Photoshop”, escreveu outro britânico.

Louis é o príncipe que chamou a atenção no ano passado, durante a celebração dos 70 anos de reinado da rainha Elizabeth II. O bisneto da rainha, que é o filho caçula do príncipe William, foi fotografado fazendo caras e bocas em diversos momentos.

“Todos nós tivemos um momento incrível, especialmente Louis”, brincou o perfil oficial da família na ocasião.

Estadao Conteudo