Ex-BBB que já ganhou mais de 50 vezes na loteria sugere números

A ex-BBB Paulinha Leite, que afirma ter ganhado mais de 50 vezes na loteria, disse que venceu mais uma vez em um concurso da Lotofácil. Em uma publicação feita no Instagram nesta segunda-feira (11), ela contou que organizou um bolão com 64 pessoas que, juntas, ganharam um prêmio de R$ 4,2 milhões na última terça-feira (5).

Paulinha comanda a empresa Unindo Sonhos, especializada em apostas. Conforme a ex-BBB, cada participante do último bolão colaborou com R$ 35. “Foi sucesso. Obrigada, Deus. Obrigada, universo”, escreveu.

Para completar, ela ainda deu um palpite para os números que pensa que devem ser premiados na Mega da Virada: 04-05-17-22-43-59. O concurso especial da Mega-Sena, tradicional aos finais de ano, terá o maior prêmio da história em 2023. O valor acumulado já ultrapassou R$ 550 milhões, o maior já anunciado pelas Loterias Caixa.

Em setembro, Paulinha deu detalhes de hábitos a ajudam a cravar os números ao Estadão. “Eu me considero uma pessoa de muita sorte e posso dizer que eu ganho porque jogo muito, e acredito muito na minha sorte. É algo que não sei explicar, apenas sinto uma certeza e uma confiança muito grande dentro de mim. Mas primeiramente temos que praticar o ato de jogar. Muitas pessoas não jogam, logo, não ganham”, disse.

