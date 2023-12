Filha de Bárbara Evans tem alta após retirada de amendoim do pulmão

A modelo e influencer Bárbara Evans relatou em seus redes sociais o susto com a filha mais velha, Ayla, de quase dois anos. A criança se engasgou com um amendoim na sexta-feira, 8, e teve diagnósticos incorretos até ser levada ao hospital no domingo, 10, quando os médicos tiveram que fazer um pequeno procedimento cirúrgico em Ayla para conseguir retirar o alimento que foi parar em um dos pulmões da menina.

Bárbara disse que a criança se engasgou com o amendoim na sexta-feira e que ela foi levada para um posto médico e, posteriormente, passou em consulta com um médico e realizou um raio-x para saber se algo estava errado, porém nada foi detectado.

No sábado, 9, Bárbara conta que Ayla continuou a apresentar um chiado na respiração e ela acendeu o alerta de que algo mais grave poderia estar ocorrendo. No domingo, a criança acordou chorando e uma médica indicou que ela fosse levada ao hospital.

Ayla passou por uma broncoscopia. “Foi tenso, mas deu tudo certo”, relatou Bárbara. Segundo a modelo, 95% do amendoim foi retirado. O restante será eliminado naturalmente, segundo afirmou a modelo.

Na manhã desta segunda-feira, 11, Bárbara contou que ela, a filha e o marido, Gustavo Theodoro, estavam indo para casa. “Ver meus meninos que é a primeira vez que durmo longe deles”, disse a modelo, que é mãe dos gêmeos Álvaro e Antônio, que nasceram em novembro.

Em casa, já mais calma, ela disse: “já mandei jogar todos os amendoins aqui de casa fora. Nunca mais ninguém come amendoim aqui. Fiquei traumatizada real, nunca mais quero ver um amendoim na minha frente, e olha que o pai dela ama amendoim. Quem vier aqui em casa, saiba que não terá amendoim”.

Bárbara relembrou aos seus seguidores que ainda está no puerpério, mas que não queria mais falar sobre tristezas. “Vamos falar de coisa boa”, disse. Em meio às postagens sobre o estado de saúde da filha, Bárbara aproveitou para fazer posts de propaganda dos produtos dos quais é representante.

Estadao Conteudo