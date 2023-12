Fortaleza vence e Red Bull Bragantino tem vaga na Libertadores

O Fortaleza confirmou a permanência no Brasileirão, ao derrotar o Red Bull Bragantino por 2 a 1, nesta quinta-feira (30), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 36ª rodada. O time paulista, que chegou a jogar com dois jogadores a menos, garantiu-se na próxima edição da Copa Libertadores mesmo com a derrota.

Com a vitória, o Fortaleza chegou aos 48 pontos e já não pode ser mais ultrapassado pelo Bahia, o time que abre a zona de rebaixamento, com 41. O Red Bull Bragantino, com 59, é o sexto e só pode perder a posição para o Fluminense, que já está na Libertadores. O time paulista garantiu assim, ao menos, uma vaga na fase prévia.

O primeiro tempo foi eletrizante em Bragança Paulista. Embalado após empatar com o Palmeiras por 2 a 2 na rodada passada, o Fortaleza aproveitou a vibe positiva para pressionar o Red Bull Bragantino logo de cara. Com isso, conseguiu abrir o placar com 13 minutos. Calebe fez grande jogada e cruzou na medida para Yago Pikachu. Ele bateu com categoria para fazer 1 a 0.

O Fortaleza continuou no abafa e ampliou aos 22 minutos. Thiago Galhardo deu belo passe para Calebe, que cortou a marcação e tocou na saída do goleiro para deixar o seu. Em desvantagem, o Red Bull precisou sair da defesa e tentou responder com Juninho Capixaba. O lateral parou na grande defesa de João Ricardo.

O time da casa cresceu nos minutos finais e conseguiu diminuir aos 48 minutos. Mosquera fez bela jogada e deu para Eric Ramires. O atacante chutou sem muita força, a bola bateu em Eduardo Sasha e acabou parando no fundo das redes.

Esperava-se no segundo tempo uma pressão do Red Bull Bragantino, mas os planos tomaram outro rumo aos 27 minutos, quando Eric Ramires chegou forte em Pedro Augusto e acabou sendo expulso. Com um a mais, o Fortaleza voltou a tomar conta da partida.

A situação do Bragantino piorou ainda mais aos 31. Desta vez, Alerrandro se desentendeu com Brítez e também acabou expulso. Sem dois jogadores, o time paulista acabou esbarrando na marcação adversária e não conseguiu impedir a derrota.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino enfrenta o Coritiba, no domingo, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). No mesmo dia e horário, o Fortaleza recebe o Goiás, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 FORTALEZA

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado (Sorriso), Realpe, Lucas Cunha (Gustavinho) e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Eric Ramires e Helinho (Matheus Gonçalves); Eduardo Sasha (Alerrandro), Thiago Borbas e Henry Mosquera (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha.

FORTALEZA – João Ricardo (Fernando Miguel); Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco (Escobar); José Welison, Caio Alexandre (Lucas Sasha) e Calebe (Pedro Augusto); Yago Pikachu, Guilherme e Thiago Galhardo (Lucero). Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS – Yago Pikachu, aos 13, Calebe, aos 22, e Eric Ramires, aos 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino); João Ricardo, José Welison e Yago Pikachu (Fortaleza).

CARTÕES VERMELHOS – Alerrandro e Eric Ramires(Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA – R$ 115.755,00.

PÚBLICO – 4.596 torcedores.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

