Isis Valverde e o capixaba Marcus Buaiz anunciam que estão noivos

A atriz Isis Valverde e o empresário capixaba Marcus Buaiz estão noivos. A notícia foi divulgada pelo colunista Leo Dias e confirmada neste domingo (17), pela assessoria de imprensa de Isis. Segundo o colunista, o pedido de casamento foi feito na sexta-feira (15), por Marcus Buaiz, durante uma festa.

Isis anunciou o fim do casamento com André Resende em fevereiro de 2022 após seis anos juntos. Os dois são pais de Rael. Marcus, por sua vez, anunciou o fim do relacionamento com Wanessa Camargo depois de 17 anos em maio do ano passado. Eles são pais de João e José.

Discretos, os dois assumiram o relacionamento publicamente em junho deste ano, no Dia dos Namorados. Há dois meses, Marcus publicou uma série de registros em um jantar com a artista, além de fotos de momentos íntimos, como de mãos dadas e de uma viagem que fizeram juntos.

“Olhe para as estrelas, veja como elas brilham para você (citação da música Yellow, do Coldplay). Tantos momentos lendários. Somos nós em nosso próprio mundo e vivendo nosso amor”, escreveu o empresário.

No Dia dos Namorados, Isis havia compartilhado um buquê de rosas que havia recebido de Marcus e lhe dedicou um poema. O empresário publicou uma foto em que aparecia de mãos dadas com a atriz e citou o trecho de uma música da dupla Matheus e Kauan: “O amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa”.

Estadao Conteudo