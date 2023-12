Jovem de 15 anos é morto por ladrões em roubo a casa de condomínio

Um assalto a uma casa de um condomínio fechado em Cotia, na Grande São Paulo, provocou a morte de um adolescente de 15 anos nesta sexta-feira, 8. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, a vítima teria sido baleada por um dos homens que invadiram a residência em que ele morava com a família.

O garoto chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos. Um suspeito foi preso.

A SSP diz que policias militares foram acionados para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo e, ao chegarem no local, foram informados que a residência teria sido invadida por três homens.

O adolescente teria se assustado com a invasão e, possivelmente por achar que ele reagiria, um dos invasores atirou contra ele.

Na casa invadida, foram encontrados uma touca ninja, comumente utilizada por assaltantes para não serem identificados, e um carregador de pistola com munições. A polícia solicitou perícia no local e o caso foi registrado na Delegacia de Cotia.

No mesmo dia, um suspeito foi preso em flagrante na sua casa, localizada também em um condomínio de Cotia – a SSP não informou se o condomínio era o mesmo em que o assalto ocorreu, nem se este suspeito é quem teria atirado no adolescente.

“No local, encontraram uma calça, com as características apontadas por uma testemunha. O indiciado foi conduzido à Delegacia de Cotia para as devidas providências de polícia judiciária”, afirma a pasta.

Estadao Conteudo