Luciano Huck denuncia montagem falsa usando sua imagem

Luciano Huck usou seu perfil no Twitter para desmentir uma montagem com informações falsas a seu respeito. “Talvez você já tenha visto essa imagem absurda e fraudulenta aqui no X/Twitter. Muito importante alertar que se trata de um golpe. Agradeço a todos os que denunciaram a armação e peço aos responsáveis pelo X/Twitter empenho para combater estas mentiras e fraudes na rede social”, publicou em 22 de novembro.

A imagem traz a cabeça do apresentador colocada por cima do corpo de um homem algemado, usando uma camisa verde e branca, acompanhado por dois guardas. Ainda consta a inscrição: “Sensacional escândalo atingiu os brasileiros – o que lhe aconteceu realmente depois de as câmaras se desligarem”.

Neste domingo (3), Luciano Huck republicou uma reportagem do site Notícias da TV que conta com uma declaração sua, destacando o conteúdo como “fato”. Ao site, ele relata que a montagem “Tem cara de imagem gerada por inteligência artificial”.

“É inacreditável, mas o X, novo Twitter, perdeu o controle da sua própria plataforma. Há semanas estamos denunciando e pedindo apoio da empresa aos ataques de fake news e clickbaits que estamos sofrendo e nada acontece. Só nos resta a Justiça”, afirmou. O Estadão buscou entrar em contato com o X, mas não obteve sucesso até a publicação deste texto. O espaço está aberto para manifestação.

O perfil mostrado na imagem de Luciano Huck foi promovido pelo suposto perfil de um restaurante de comida nepalesa localizado na Finlândia, que tem apenas 27 seguidores e foi criado em setembro. O Estadão buscou contato com o perfil a respeito da postagem, mas não obteve retorno até o momento. Não é recomendado que se clique no anúncio, pois o link é potencialmente suspeito e não é confiável.

Estadao Conteudo