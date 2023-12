Preta Gil anuncia fim de tratamento do câncer de intestino

A cantora Preta Gil anunciou o fim de seu tratamento do câncer de intestino na última segunda (11), em um vídeo publicado em suas redes sociais: “Amores, finalmente fazendo este vídeo tão esperado para vocês. O vídeo que eu digo, com todo meu coração e com o aval dos médicos: Venci o câncer do intestino. Venci essa batalha, junto com a ajuda de Deus, dos meus Orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família, e a competência irreparável dos médicos.”

Meus amores, finalmente chegou o dia desse vídeo tão esperado e é com muita alegria que venho dar essa notícia!!!



Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei… pic.twitter.com/V0X9gjID62 — Preta Gil (@PretaGil) December 11, 2023

Na publicação, Preta Gil deu detalhes dos cuidados médicos daqui para a frente . “Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos, onde terei minha rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos como eu.”

A cantora também agradece a equipe médica que a acompanhou e o carinho dos fãs. Anunciou, ainda, que também vai celebrar os 15 anos do seu tradicional Bloco da Preta, no dia 4 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

Preta Gil descobriu o câncer no intestino em janeiro. Desde quando tornou público seu estado de saúde, buscou conscientizar a respeito do tratamento e também sobre a importância do cuidado à saúde mental no decorrer do processo.

A cantora chegou a relatar que, enquanto estava na UTI, passou por um doloroso processo de separação de seu ex-marido, Rodrigo Godoy.

Estadao Conteudo