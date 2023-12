Pyong Lee nega acusações de abandono paterno e violência contra a ex-mulher

O hipnólogo e ex-BBB Pyong Lee se pronunciou nesta segunda-feira (11), em suas redes sociais sobre as acusações de violência doméstica contra sua ex-mulher, a influenciadora Sammy Sampaio, e de abandono paterno do filho do casal, Jake, de três anos.

Foi a própria Sammy quem deu início ao assunto na última sexta-feira (8), quando falou sobre a responsabilidade de ser mãe e citou um suposto desleixo do pai pela criação do menino. Na ocasião, Pyong estava na festa Farofa da Gkay.

“Não é chegar de festa e colocar o filho pra dormir e pronto. É difícil criar um filho”, disse.

Em seguida, ela fez acusações ao ex-marido, com quem foi casada até maio de 2022 . “Eu me esforço muito para criar o Jake desse jeito, para ser diferente do que minha mãe fez comigo. Eu queria ter estabilidade financeira, quero construir minha carreira, realizar meus sonhos. Sou uma pessoa. Nunca expus violência doméstica, nem processo judicial”, disse, dando origem à repercussão.

Pyong, em um vídeo de seis minutos, se defendeu das acusações.

“Nunca houve nenhuma violência doméstica. Nunca houve, ponto.Vocês precisam parar de acreditar em tudo o que vocês veem na internet. (..) Eu cumpro todas as minhas obrigações de pai, desde financeiras até as afetivas. A rotina que a gente tem foi estabelecida pela mãe dele desde a nossa separação em maio de 2022”, disse.

Pyong também contou como foi a relação com seu filho e que cumpre todas as obrigações financeiras e afetivas dentro do que foi estabelecido em uma rotina de visitas ao filho.

“Faz um ano e meio que estamos separados. Antes do divórcio, por sermos casados, eu ficava o dia inteiro com o Jake, porque morávamos juntos. Eu trabalhava em casa. Vi todas as fases de evolução: começando a comer, falar, andar, ensinando português, inglês, levando para a escola”, diz

Pyong afirmou ainda que foi ele quem planejou a “estratégia de criação” de Jake antes de seu nascimento. “A estratégia de criação antes do nascimento foi feita por mim, Por trabalhar com mente humana, saúde mental, neurociência, comportamento, cérebro, entre outros assuntos”.

O hipnólogo afirmou que nunca se pronunciou antes porque tem “a mentalidade bem equilibrada”. Ele ainda disse que o público só conhece uma parte da realidade. “Nada que é mentira me afeta”. Pyong disse que as mentiras e os “haters” destroem a saúde mental das pessoas. “Quem são vocês para apontarem o dedo?”, disse. “Não seja um assassino”, completou.

Pyong ainda justificou o fato de estar na Farofa da GKay. “Eu e a mãe do Jake somos solteiros, divorciados, cada um tem sua vida em momentos individuais. Eu trabalho, viajo, saio, ela também vai para eventos, compromissos, cada um com a sua vida”, disse.

Após o vídeo de Pyong, Sammy fez nova postagem enumerando quais são os fatores ou comportamentos que fazem da mulher uma vítima de violência doméstica.

“Vou ficar calada para não iniciar uma guerra, poupar o futuro do Jake. Nunca mais vinculem postagem minha com o pai dele. Fica só aqui para vocês terem a informação do que significa violência doméstica”, escreveu a influenciadora, compartilhando um trecho de um texto que mostra que o crime pode ser praticado na forma de “violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral”.

