Red Bull Bragantino vence Coritiba e segue com chances de terminar Brasileirão no G-4

Depois de cinco jogos de jejum, o Red Bull Bragantino voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, ao fazer 1 a 0 em cima do rebaixado Coritiba, neste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 37ª rodada. O zagueiro Léo Ortiz, no segundo tempo, marcou o único gol do jogo.

O Red Bull Bragantino, que já tem vaga garantida na fase de Pré-Libertadores de 2024, segue em sexto, agora com 62 pontos. Pode até ultrapassar o Botafogo, com 64 pontos, na última rodada. Já o Coritiba continua na 19ª e penúltima colocação com 30 pontos.

Jogando em casa, o Bragantino dominou praticamente todo o primeiro tempo, mas criou poucas oportunidades claras de gols. A melhor chance de tirar o zero do placar saiu aos 27 minutos, quando Helinho chutou cruzado da entrada da área e obrigou o goleiro Pedro Morisco a se esticar inteiro para salvar o Coritiba.

No lance seguinte, aos 28, o goleiro fez mais uma grande defesa depois de Juninho Capixaba pegar um rebote de um escanteio e chutar firme. A resposta do Coritiba saiu já nos acréscimos, aos 46 minutos. Marcelino Moreno arriscou um chute de fora da área, mas a bola foi para fora.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado, mas o placar só foi sair do zero aos 29 minutos, quando Léo Ortiz colocou o Red Bull Bragantino em vantagem. Vitinho cruzou, Eduardo Sasha escorou e Léo Ortiz cabeceou para o fundo das redes.

A partir daí, o Coritiba se lançou ao ataque em busca do empate, mas não tinha força ofensiva para responder à altura. Enquanto isso, o time paulista se fechou na defesa e segurou a vitória pelo placar de 1 a 0.

Agora, o Red Bull Bragantino encerra sua participação no Brasileirão na próxima quarta-feira, às 21h30, fora de casa, contra o Vasco, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. No mesmo horário, o Coritiba encara o Corinthians, no Couto Pereira, pela segunda vez sob comando do técnico Guto Ferreira, escolhido para reerguer o time na Série B em 2024.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 CORITIBA

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Luan Cândido e Juninho Capixaba (Realpe); Matheus Fernandes (Jadsom Silva), Lucas Evangelista e Bruninho (Eduardo Sasha); Helinho (Matheus Gonçalves), Thiago Borbas e Henry Mosquera (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha.

CORITIBA – Pedro Morisco; Natanael, Thalisson Gabriel, Kuscevic e Diogo Batista (Reynaldo); Willian Farias (Andrey), Matheus Bianqui (Gabriel Silva) e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno, Robson (Lucas Ronier) e Kaio César (Edu). Técnico: Guto Ferreira.

GOL – Léo Ortiz, aos 29 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Juninho Capixaba, Helinho, Matheus Fernandes e Matheus Gonçalves (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

RENDA – R$ 98.045,00.

PÚBLICO – 3.509 total.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Estadao Conteudo