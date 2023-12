Sheron Menezzes revela que dorme em quarto separado de marido há anos

A atriz Sheron Menezzes participou do podcast Quem Pode, Pod e fez revelações íntimas sobre seu casamento com o empresário Saulo Bernard. Ela disse, na terça-feira (5), que ela e o marido dormem em quartos separados há anos. Veja acima.

O casal tomou essa decisão após o nascimento do filho Benjamin, de 6 anos. “Alguém tinha que descansar, então, o que eu fazia: ficava durante o dia com ele Benjamin, e ele meu marido ficava durante a noite. E ia lá e levava ele o filho para eu dar o peito. Aí ele começou a dormir com nosso filho no outro quarto”, contou.

Segundo a atriz, dormir em quartos separados faz bem para o casal, mas a dinâmica deles já foi criticada – até duas amigas adotarem o mesmo comportamento com seus cônjuges. “Temos quartos separados, dormimos juntos quando a gente quer, a gente se respeita, a gente se namora, a gente vê filme e aí a gente dá boa noite. O Saulo tem o quarto dele, tenho meu quarto e meu filho tem o quarto dele”.

A separação de quartos também auxiliou na rotina do casal, que é muito diferente uma da outra. Como Saulo é surfista, ele acorda às 5h. “Sou obrigada a acordar 5h da manhã? Gosto de dormir mais cedo, ele mais tarde. Sou obrigada a ele ter que entrar no quarto, acender a luz? Não sou obrigada”, disparou Sharon.

A artista e Saulo se casaram em uma praia do Rio de Janeiro, em 2022. Os dois já estavam juntos há 12 anos e são pais do Benjamin.

Estadao Conteudo