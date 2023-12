Soteldo é emprestado pelo Santos ao Grêmio por uma temporada

O atacante Soteldo vai disputar a temporada de 2024 pelo Grêmio. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira (22), pelos dois clubes em suas redes sociais. O jogador será o primeiro venezuelano a vestir a camisa gremista.

Soteldo teve duas passagens pelo Santos. A primeira de 2019 a 2021 e a segunda na atual temporada. Entretanto, não conseguiu ajudar a evitar a queda do time para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Aos 26 anos, Soteldo, que vestiu a camisa 10 do Santos no Brasileirão, despertou interesse de Boca Juniors e Corinthians. Em 32 jogos na temporada, o atacante só fez um gol. Aliás, o atleta passou por cirurgia no ombro e sofreu outras lesões, além de ter sido afastado pelo técnico Paulo Turra por indisciplina.

Soteldo começou a carreira profissional no Zamora, em 2013. Foi destaque nas temporadas de 2015 e 2016, quando conquistou o Campeonato Venezuelano. Aliás, no ano seguinte, foi atuar no Huachipato, do Chile, para depois ser emprestado ao Universidad de Chile.

O atacante chegou ao Santos em 2019, aliás, foi um dos principais jogadores na campanha do vice-campeonato do Brasileirão. Depois foi escolhido para a seleção da Libertadores em 2020, quando ajudou a levar o time de Vila Belmiro para a final.

Aliás, o jogador jogou no Toronto FC, clube que disputa a Major League Soccer, nos Estados Unidos, e depois ainda passou pelo Tigres/MEX, antes de voltar ao clube santista em 2022.

Todavia, Soteldo defende a seleção da Venezuela desde a base, Na principal soma 39 partidas, incluindo participações pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Estadao Conteudo