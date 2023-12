Vasco acerta compra do lateral Paulo Henrique, do Atlético-MG

O Vasco concluiu nesta sexta-feira (29) a compra 70% dos direitos econômicos do lateral-direito Paulo Henrique junto ao Atlético-MG. O atleta assinou até dezembro de 2027. Aliás, o clube carioca confirmou também a renovação contratual do volante Zé Gabriel, que ampliou seu vínculo até o final de 2025, e a contratação do volante Matheus Carvalho, ex-Náutico, até 2027.

Todavia, Paulo Henrique chegou em fevereiro ao Vasco e fez 15 partidas pelo clube, com um gol e uma assistência. Para ter 70% dos direitos do atleta, a diretoria desembolsou a quantia de R$ 4,8 milhões.

Natural de Pariquera-Açu, São Paulo, o novo lateral-direito do cruzmaltino iniciou a carreira em Santa Catarina. Por lá, passou por Iraty-SC, depois defendeu o Londrina-PR, o Metropolitano-SC, o Tubarão e o Paraná Clube até chegar ao Juventude. Assim, seguiu para o Atlético Mineiro, antes de reforçar o Vasco.

Outras negociações

Já Zé Gabriel tem 24 anos e é natural do município de Carmópolis, no Sergipe. O atleta foi trazido do Corinthians para o Internacional ainda nas categorias de base. Como profissional, ganhou espaço em 2020 e chegou ao Vasco no início de 2022. Na última temporada, atuou em 31 partidas, marcando um gol. Ao todo, são 49 jogos com a camisa do clube.

Contudo, o Vasco desembolsou também R$ 1,5 milhão por 90% dos direitos do volante Matheus Carvalho, de apenas 21 anos. Ele pertencia ao Náutico e chegou a jogar pelo clube carioca no último Brasileirão. Fez nove partidas. Aliás, já atuou também por União Paraense, Independente Atlético Clube e VF4.

Além disso, a diretoria cruzmaltina está perto de confirmar a permanência de Praxedes. O Vasco está acertando um novo empréstimo do jogador junto ao Red Bull Bragantino, com opção de compra ao final do vínculo.

“Estou muito feliz. Fico grato a Deus pela minha trajetória até aqui. Não é fácil para o filho de um montador de móveis e uma dona de casa sair do interior do Pará e ter a honra de vestir a camisa de um dos maiores clubes do Brasil. Vou continuar me dedicando ao máximo e na busca sempre de fazer o melhor para o Vasco”, disse o volante.

O Vasco estreará no Campeonato Carioca no dia 17 de janeiro (quarta-feira), às 21h30, diante do Boavista, em São Januário.

Estadao Conteudo