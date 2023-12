Veja como ficou a distribuição das vagas do Brasil na Libertadores e Sul-Americana 2024

O Brasileirão deste ano teve seu destino selado nesta quarta-feira com a conclusão da 38ª e última rodada do torneio. Os classificados para a Copa Libertadores já estavam definidos, mas faltava apontar quem ficaria com a vaga nas fases de grupos e preliminar da competição. Na Sul-Americana, apenas um lugar estava em disputa, que ficou com o Cruzeiro.

Na Libertadores de 2024, oito times brasileiros estão em campo. O Fluminense, pelo título continental, será o cabeça de chave do Grupo A. Também entram nessa etapa os campeões nacionais Palmeiras (Brasileirão) e São Paulo (Copa do Brasil) e os demais qualificados via G-4 do Brasileirão: Grêmio, Atlético-MG e Flamengo.

Já Botafogo e Red Bull Bragantino terão de passar pela fase prévia da Libertadores, que consiste em duas etapas com jogos mata-mata, de ida e volta. Esta missão costuma ser bastante complicada e deixar ao menos um brasileiro pelo caminho. Outra condição preocupante é que essas duas equipes brasileiras poderão encarar algum adversário compatriota se chegar aos grupos.

No dia 19 de dezembro, na sede da Conmebol serão definidos os confrontos das três fases preliminares da Libertadores. Botafogo e Bragantino entram na segunda etapa, mas já conhecerão seus possíveis adversários para a classificação à fase de grupos. Nesta mesma data, os confrontos da fase prévia da Sul-Americana também serão sorteados, mas tal etapa não tem participação brasileira.

Para a Copa Sul-Americana, o Brasil tem seis vagas. Athletico-PR, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro chegam diretamente na fase de grupos. O sorteio dessa etapa, tanto para a Sul-Americana como para a Libertadores, ainda não tem data definida, mas deve acontecer em março.

A determinação da divisão dos potes do sorteio das duas competições continentais depende do ranking da Conmebol, que deve ser atualizado nas próximas semanas, com a conclusão de todos os torneios nacionais dos 10 países filiados à entidade. Argentina, Chile, Colômbia e Uruguai encerram suas temporadas até o fim de semana anterior ao sorteio.

Confira o calendário de 2024 da Libertadores:

Fase preliminar 1: 7/02 e 14/02 (sem brasileiros)

Fase preliminar 2: 21/02 e 28/02

Fase preliminar 3: 6/03 e 13/03

Fase de grupos – rodada 1: 3/04

Fase de grupos – rodada 2: 10/04

Fase de grupos – rodada 3: 24/04

Fase de grupos – rodada 4: 08/05

Fase de grupos – rodada 5: 15/05

Fase de grupos – rodada 6: 29/05

Oitavas de final: 14/08 e 21/08

Quartas de final: 18/09 e 25/09

Semifinal: 23/10 e 30/10

Final: 30/11

Calendário da Sul-Americana em 2024:

Fase prévia em jogo único: 06/03 (sem brasileiros)

Fase de grupos – rodada 1: 3/04

Fase de grupos – rodada 2: 10/04

Fase de grupos – rodada 3: 24/04

Fase de grupos – rodada 4: 08/05

Fase de grupos – rodada 5: 15/05

Fase de grupos – rodada 6: 29/05

Playoffs: 17/07 e 24/07

Oitavas de final: 14/08 e 21/08

Quartas de final: 18/09 e 25/09

Semifinal: 23/10 e 30/10

Final: 23/11

