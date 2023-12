VÍDEO | Alegre: temporal causa alagamentos em ruas da cidade

Pouco mais de 30 minutos de chuva e a cidade de Alegre, no Caparaó capixaba, foi o suficiente para causar transtornos aos moradores, na tarde desta sexta-feira (22). Internautas registraram pontos de alagamento de ruas e até mesmo em algumas casas.

Todavia, a Prefeitura Municipal informa que não houve grandes danos e nenhum ferido. Os pontos de alagamentos registrados, de acordo com a PMA, são comuns haver pequenas enchentes devido a estrutura do local. Porém, toda a água foi rapidamente drenada.

Além da chuva, os fortes ventos derrubaram árvores e causou sujeira e transtornos para a população nesta tarde.

A FENECAP – Feira de Negócios Capixaba “Um Sonho de Natal”, que acontece na cidade até o próximo domingo (24), teve alguns stands invadidos pelas águas e precisou ser passar por uma limpeza. Os organizadores afirmam que tudo já se normalizou e a programação da feira segue normalmente nesta sexta-feira (22).

Alegre é uma das cidades do Sul do Espírito Santo que recebeu alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de chuvas intensas nesta sexta-feira (22). O alerta laranja é de tempestade é válido até às 10h deste sábado (23).