VÍDEO | Cobra em árvore assusta moradores em bairro de Cachoeiro

Uma cena inusitada deixou os moradores de um bairro assustados na manhã desta quinta-feira (28), isso porque uma cobra imensa apareceu em uma árvore do quintal da casa de um morador do bairro Boa Esperança, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo relatos da moradora Dyanna Rosa de Brito, ela estava em casa, dormindo quando o marido avistou o animal em cima da árvore. “Ela está dentro do meu quintal, em cima do pé de acerola. Eu estava dormindo quando meu marido me acordou assustado dizendo que tinha uma cobra na árvore”, contou.

Diana disse ainda que ela fica com medo do animal reagir e conseguir entrar dentro de sua residência, pois tem criança pequena em casa. “Eu tenho muito medo. Tenho uma filha pequena, tenho três gatos que vivem no meu quintal. Por isso que estou desesperada para estarem vindo resgatar ela logo. Sei lá o que pode acontecer caso eu tiro o olho dela”, relatou a moradora.

Demandamos o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) a respeito do resgate do animal, mas não obtivemos retorno até a publicação da matéria.

VÍDEO: Dyanna Rosa de Brito