Vídeo de Diogo Nogueira e Paolla Oliveira emociona seguidores

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira compartilharam um vídeo que emocionou os fãs na última quinta-feira (14). Em um compilado de imagens ao som de À Moda Antiga, na voz de Diogo, o casal esbanjou romance.

“Meu 5G não deu conta de tanto amor que até travou”, escreveu Paolla. “Esse vídeo diz tudo, né?!”, escreveu Diogo. Eles estão juntos desde 2021.

Amigos e fãs se emocionaram com o registro. “Um dos sambas mais lindos que eu já fiz. Obrigado”, escreveu Arlindinho, filho de Arlindo Cruz. “E esse casório oficial sai quando mesmo?”, comentou uma seguidora.

“Os solteiros estão chorando nesse momento”, brincou outra.

Estadao Conteudo

