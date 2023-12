Walcyr Carrasco comenta beijo em ‘Terra e Paixão’ e atores se emocionam

Na episódio de Terra e Paixão desta terça-feira (12), os personagens Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) deram seu primeiro beijo, em uma cena muito esperada pelo público. Walcyr Carrasco, autor da novela, falou ao Gshow sobre esse momento.

“Como autor, acho que é minha obrigação falar dos temas importantes, que ajudam a transformar a sociedade para melhor”, disse o autor. Carrasco também assinava a novela Amor à Vida, que exibiu o famoso beijo entre Félix e Niko dez anos atrás.

“Sinto que é um dever cumprido falar de assuntos que vão fazer as pessoas pensarem, serem justas, aceitarem o outro”, finalizou.

O ator Diego Martins também se emocionou com a exibição da cena. “Que momento significativo pra mim, pro Amaury, pra todos nós. Ver isso em rede nacional é muito significativo”, disse o ator. Ele também escreveu sobre a cena em suas redes sociais.

“Quantos Kelvins não apanham na rua por serem quem são? Quantos não vivem com medo? (…) Hoje, graças ao Kelvin, estou recebendo os olhares do Brasil inteiro. Dessa vez, são olhares de carinho, de amor, de acolhimento”.

Amaury Lorenzo também comentou a cena e agradeceu Walcyr. “Obrigado por, através desses personagens tão lindos, falar de amor para toda uma nação”, escreveu.

Estadao Conteudo

