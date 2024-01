Acidente entre micro-ônibus e caminhão deixa 25 mortos na Bahia

Uma batida entre um caminhão e um micro-ônibus deixou pelo menos 25 mortos e seis feridos na noite desse domingo, 7, em São José do Jacuípe, norte da Bahia, a 290 km de Salvador. Entre os mortos, 21 estavam no coletivo e três no caminhão. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

O acidente aconteceu na BR-324, próximo ao município de Gavião. O caminhão estava carregado de mangas, e o micro-ônibus voltava da praia de Guarajuba para o município de Jacobina. Todos os ocupantes eram moradores daquela cidade.

De acordo com a brigada Anjos Jacuipenses, que auxiliou no resgate, entre os mortos estão sete homens e 17 mulheres, uma das quais estava grávida.

Os feridos foram levados a dois hospitais da região. Posteriormente, alguns foram transferidos para unidades de saúde de Salvador e Feira de Santana. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

No início da manhã desta segunda-feira, o trecho onde ocorreu o acidente permanecia interditado para a realização de perícia.

