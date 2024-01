Ajude o Fábio! Famíliares pedem ajuda no tratamento de jovem de Cachoeiro

Familiares de Fábio Valpassos Martins, de 18 anos, estão realizando uma vaquinha para custear o tratamento do jovem que foi vítima de um acidente na última quarta-feira (3), após ter o rosto e o corpo queimado por chamas no bairro Aeroporto em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Em conversa com a nossa reportagem, a mãe Andressa Valpassos deu detalhes do momento em que o filho sofreu o acidente. “Meu filho foi até um posto de gasolina para comprar uma quantidade de álcool para colocar no carro. Nisso, quando estava voltando pra casa com o produto, ele acendeu um cigarro para fumar. Neste intervalo, a brasa do cigarro pegou no vidro de alcool e explodiu no rosto e no corpo dele”, relatou.

Andressa contou ainda que um amigo de Fábio estava passando no momento do acidente e prestou socorros à ele. “Graças a Deus um amigo dele tava passando na hora e tirou a blusa de frio que Fabio estava usando e, em seguida, pediu para que ele deitasse no chão e usou areia para apagar as chamas”, contou.

“Meu filho foi consciente para o hospital. Mas, por conta da gravidade, meu filho precisou ser intubado porque teve muita queimação no corpo, principalmente no rosto. Ele não está nada bem”, lamentou Andressa.

Confira como ajudar o jovem de Cachoeiro

Fábio é morador de Cachoeiro e está internado no Hospital Dr Jayme dos Santos Neves, na Serra. Por falta de dinheiro, Andressa criou um pix para arrecadar dinheiro para ajudar no tratamento do filho e nas despesas de viagem até o hospital.

Quem sentir o desejo no coração e puder ajudar com qualquer valor, a doação pode ser feita através do pix pelo número (28) 99909-4630 (Mateus Nascimento Ramos)