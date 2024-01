Atriz de’Emily em Paris’, é internada na UTI após choque séptico crítico

A atriz Ashley Park, mais conhecida por interpretar Mindy na série Emily em Paris, da Netflix, revelou que foi parar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um choque séptico crítico. Ela fez uma publicação em que contou a situação e afirmou estar se recuperando.

Leia também: Praia das Neves: Um ótimo lugar para descansar nestas férias

Ela agradeceu ao namorado, o ator Paul Forman – que também aparece na produção, a partir da terceira temporada – e disse que ele a acompanhou em “ambulâncias, três hospitais estrangeiros, uma semana na UTI, emergências assustadoras, incontáveis exames, testes e injeções, dores excruciantes e muita confusão”.

“Tudo isso enquanto estávamos sozinhos do outro lado do mundo, longe daqueles que conhecemos. Eu amo você, Paul. Mais do que jamais poderei dizer”, declarou-se a atriz.

Ashley também agradeceu à equipe de médicos e enfermeiros que cuidou dela e revelou: “hesitei em compartilhar o que está acontecendo, pois ainda estou nos estágios de recuperação… mas agora sei que estou em segurança do outro lado do pior”.

Ela finalizou se desculpando com os fãs e amigos por ter estado ausente nas últimas semanas. “Eu amo todos vocês. Estou me recuperando e prometo que vou ficar bem”, completou.

Lily Collins, que interpreta a protagonista Emily no seriado, comentou a publicação. “Eu mal consigo olhar para essas fotos sem chorar. Eu te amo, irmã, e sou eternamente grata por você estar do outro lado disso e por Paul, pelo seu coração incrivelmente enorme e por estar lá a cada passo do caminho. Mal posso esperar para abraçar vocês dois”, escreveu.

Estadao Conteudo