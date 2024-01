Batida grave: motociclista é levado às pressas para hospital em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após a moto que pilotava bater de frente com um ônibus, neste sábado (27), no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada no período da tarde para atender a ocorrência de trânsito.

No local, os militares encontraram um ônibus avariado na parte frontal e uma motocicleta caída na frente do veículo, também avariada na parte da frente.

O motorista do ônibus, segundo a PM, aguardava no local e informou que o motociclista já tinha sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa.

Em relato aos policiais, ele ainda informou que trafegava na Rua João Batista Calegário e ao fazer a conversão à esquerda, para acessar a Rua São Sebastião, veio uma moto e colidiu frontalmente com o coletivo.

O motorista do ônibus realizou o teste do etilômetro, que deu negativo.

A motocicleta estava com o licenciamento vencido desde 2017 e foi guinchada, segundo a PM.