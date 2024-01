BBB 24 começa nesta segunda, com novidades e uma outra dinâmica

Apresentado por Tadeu Schmidt, o BBB 24 começa nesta segunda-feira, 8, com 26 participantes e algumas novidades. Por exemplo, Na Mira do Líder, que deve ocorrer ao vivo às sextas-feiras. Nela, o líder da semana revela para a casa quem são seus alvos no jogo. No domingo, durante a formação do paredão, o participante deve escolher entre os citados quem vai encarar o voto popular.

Em contrapartida, o líder ganha um novo poder. Com o Perseguidor do Líder, o grande vencedor da semana poderá descobrir qual foi o participante que mais tentou colocá-lo no paredão. Com emojis, o público poderá fazer um balanço de cada liderança e enviar feedbacks ao líder.

O Poder Curinga também sofreu alterações. Na edição anterior, quem acumulava mais estalecas ganhava o poder. Desta vez, o elenco participará de dinâmicas que podem tirar ou dar estalecas. Ou seja, quem tem menos estalecas pode vencer a prova e adquirir o poder e vice-versa – assim, não terá como prever quem recebe o privilégio.

Estalecas no BBB 24

Com a quantidade de estalecas que acumularam, os participantes entram no confessionário, mas o valor muda de forma imprevisível. Eles participarão de um jogo de sorte que ou acrescentará, ou retirará estalecas deles. Depois decidirão se disputam ou não o leilão do Poder Curinga. Quem der o maior lance ganha a dinâmica.

O Poder do Anjo também sofreu alterações. Nas edições passadas, os participantes que ganhavam a prova se tornavam o Anjo da Semana ou ficavam autoimunes, ou imunizavam alguém do paredão. Agora, eles ficarão imunes e também imunizarão outra pessoa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Estadao Conteudo