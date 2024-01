Caio Paulista fala sobre polêmica: ‘nunca fiz sacanagem com ninguém’

Uma das três contratações do Palmeiras para a nova temporada, Caio Paulista se destacou entre os reforços do alviverde mais por ter vindo do São Paulo do que pelo aspecto técnico. Contudo, nesta segunda-feira (15), em sua apresentação oficial, o lateral-esquerdo negou que tenha sido pivô de um “chapéu” do Palmeiras em seu time anterior e disse não ter feito “sacanagem com ninguém”.

“Estou em paz, sempre fui um cara honesto, nunca fiz sacanagem com ninguém, sou trabalhador e acredito que a imagem que tem para passar de mim, quem me conhece é minha família. Sou muito bem educado, sobre isso (troca de time) estou em paz, virei a página, estou em um clube gigante também e vou focar na minha vida, seguir em frente. O que passou, passou. Agora novos ares, uma nova casa e uma nova família”, declarou.

Contratação surpreendeu a todos

A contratação do lateral, que também atua como ponta, surpreendeu no início deste ano porque havia a expectativa de que Caio Paulista permanecesse no São Paulo. O clube do Morumbi, contudo, não avançou na negociação com o Fluminense, que era dono dos direitos do jogador e havia feito empréstimo do atleta até o fim do ano. O Palmeiras também demonstrou interesse e acabou fechando o negócio com a equipe carioca.

“No futebol a gente sabe que a única garantia é com papel na mesa. Apenas falar e falar, nada se resolve. Mas de lá para cá, as coisas foram conduzidas na melhor forma, do meu lado deixei tudo com meus empresários, eles dão o suporte e estavam envolvidos em todas as reuniões. Não teve nada que pude ter culpa, foquei nas minhas férias. Fiquei com a família e, graças a Deus teve a negociação, estou muito feliz. Lá dei meu melhor, deste lado não vai ser diferente, vou dar meu máximo para elevar ainda mais o nível desta camisa e com meus companheiros atingir os objetivos do ano”, declarou o reforço palmeirense.

Seguir no São Paulo?

Contudo, Caio Paulista indicou que, inicialmente, esperava seguir no São Paulo. “Tomamos a melhor decisão com a minha família. Estávamos esperando, mas as negociações não deram certo. Recebi o contato do Palmeiras e hoje posso estar aqui muito feliz”, reforçou.

O jogador também disse ter sido bem recebido pelos companheiros de time, que eram seus rivais até dezembro. “Fui muito bem recebido pelos companheiros, pelo estafe e pelos funcionários. Agora é seguir a vida. Claro que mediante a isso alguns ficam chateados, mas outros felizes. Recebi muitas mensagens de bem-vindo da torcida, quero buscar ainda mais títulos para alegrar todos.”

Todavia, questionado sobre a decisão da Supercopa do Brasil, justamente contra o São Paulo, o lateral evitou valorizar a rivalidade. “Jogar em uma final não precisa de mais motivação, vou tratar como é, uma final em que todos querem ganhar. São Paulo é uma grande equipe, vamos encontrar dificuldades e vamos fazer de tudo pelo título. Nada além disso, só o que é do jogo. Vou tratar como uma final, independente de quem está do outro lado”.

Aliás, Caio Paulista já está fazendo a pré-temporada com o Palmeiras desde a semana passada. E, nesta segunda (15), revelou que vem sendo testado em diferentes posições. “Desde o primeiro contato foram claros que sou um jogador versátil, faço o ataque e a lateral. Aqui nos treinamentos estou fazendo as duas posições. Onde o professor Abel (Ferreira) quiser usar, vou estar pronto para ajudar, na parte ofensiva ou lateral. Estarei preparado.”

Estadao Conteudo