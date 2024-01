Chuvas em Castelo: Defesa Civil emite alerta de atenção no município

A Prefeitura Municipal de Castelo, juntamente com a Defesa Civil, emitiu um alerta de estado de atenção, na tarde desta quarta-feira (3), por conta das fortes chuvas em Castelo que atinge o município do Sul do Espírito Santo.

No comunicado postado nas redes socias, alerta a população do alto volume de chuvas nos últimos dias e a previsão de mais chuvas para a região. “O município de Castelo e toda a região vem recebendo alto volume de chuvas nos últimos dias, demandando estado de atenção à população”, diz o comunicado.

Na publicação, há o reforço de que não há risco de inundações com as condições atuais, porém ainda existe a previsão de chuvas na região.

“O Núcleo de Monitoramento Permanente do Volume de Chuvas no Município de Castelo segue acompanhando em tempo real a situação e informa que o nível do Rio Castelo encontra-se estabilizado neste e com expectativa de baixa no perímetro urbano”, finaliza.