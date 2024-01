Com Renato Augusto, Fluminense bate Nova Iguaçu e assume a liderança

Ainda sem os campeões da América, o Fluminense continua fazendo bonito no Campeonato Carioca. Na noite deste domingo, no estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada da Taça Guanabara, bateu o Nova Iguaçu por 3 a 0 e assumiu a liderança do estadual.

A novidade foi a estreia do meia Renato Augusto, ex-Corinthians. O jogador entrou no segundo tempo e mostrou uma boa movimentação, tendo participado de um dos gols. Aliás, o técnico interino Marcão parece ter encontrado a fórmula para fazer o time jogar bem sem os seus titulares.

Com o resultado, o Fluminense chegou à terceira vitória consecutiva e alcançou 10 pontos, para a primeira colocação da tabela, passando Botafogo, com nove, e Vasco, com oito. A derrota tira o Nova Iguaçu do G-4, com sete, mesmo número da Portuguesa, mas fica atrás no critério de saldo de gols (1 a -1) e sai da zona de classificação.

Início de jogo

Na Ilha do Governador, quem mandou na primeira etapa foi o Fluminense. Logo aos três minutos, Arthur roubou a bola em falha da defesa adversária e chutou para boa defesa de Fabrício, que salvou o Nova Iguaçu. Aos nove, em novo erro da defesa, Lelê invadiu a área sozinho, mas na hora da batida, chutou para fora.

A pressão do time de Laranjeiras surtiu efeito. Aos 30, Lelê chutou sem direção, mas Rafael Monteiro conseguiu alcançar a bola e serviu Isaac. O atacante cortou para dentro e chutou para o fundo do gol, abrindo o placar no Luso-Brasileiro. No fim da primeira etapa, o Nova Iguaçu reagiu. Aos 46, Ronald arriscou de longe e acertou a trave.

Na volta para o segundo tempo, a entrada de Renato Augusto melhorou ainda mais a saída de bola do Fluminense, que chegou ao segundo gol em lance iniciado pelo camisa 20. Aos sete, Renato cobrou escanteio na pequena área e contou com uma falha de Fabrício para a bola chegar em Lelê, que de cabeça, tocou para Luan Freitas apenas empurrar para o gol e ampliar a vantagem.

A pressão do Tricolor das Laranjeiras, mais uma vez, surtiu efeito. Aliás, aos 44, Alexandre Jesus encontrou um grande passe para João Neto, que tocou na saída do goleiro e fechou o placar em 3 a 0 para o time das Laranjeiras.

Sobretudo, as equipes voltam a campo pelo Carioca ainda nesta semana. Na próxima quarta-feira, o Nova Iguaçu encara o Vasco, a partir das 18h10, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). No dia seguinte, é a vez do Fluminense pegar o Bangu, às 21h30, novamente no Luso-Brasileiro.

Ficha técnica

FLUMINENSE 3 X 0 NOVA IGUAÇU

FLUMINENSE – Vitor Eudes; Justen (Alexandre Jesus), Luan Freitas, Antônio Carlos e Rafael Monteiro (Marcos Pedro); Felipe Andrade, Gabriel Pires (Gustavo Apis) e Arthur (Renato Augusto); João Neto, Lelê e Isaac (Kauã Elias). Técnico: Marcão (interino).

NOVA IGUAÇU – Fabrício Santana; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Ítalo Silva (Maicon Esquerdinha); Ronald, Albert (Sidney) e Igor Fraga (João Victor); Xandinho (Lucas Campos), Emerson Carioca (Marllon) e Bill. Técnico: Carlos Vitor.

GOLS – Isaac, aos 30 minutos do primeiro; Luan Freitas, aos 7, e João Neto, aos 44 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Ítalo Silva e Igor Fraga (Nova Iguaçu).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

Estadao Conteudo