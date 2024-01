Concurso Caixa: edital deve ser publicado em fevereiro

A Caixa Econômica Federal pretende realizar um concurso público para o preenchimento de 4 mil vagas de nível médio.

Além disso, está prevista a abertura de outra seleção destinada a candidatos de nível superior, oferecendo um total de 40 vagas.

O contrato entre a Caixa Econômica Federal e a Fundação Cesgranrio para a organização do concurso foi oficialmente divulgado no Diário Oficial da União na última segunda-feira (15).

No entanto, o banco já havia anunciado a realização da seleção algumas semanas atrás, por meio de um vídeo publicado no YouTube.

O edital está em processo de elaboração. A previsão é que seja, contudo, divulgado no próximo mês, em fevereiro, conforme informado pela Caixa.

Vagas e remunerações

Haverá, contudo, oportunidades para Técnico Bancário Novo (TBN) – nível médio, com 2 mil vagas disponíveis. Também para Técnico Bancário Novo na área de TI – nível médio, com mais 2 mil vagas.

Aliás, em relação ao concurso de nível superior, estão previstas 28 vagas para médicos do trabalho e mais 22 vagas para engenheiros de segurança do trabalho.

As remunerações iniciais variam de R$ 3.762, para o cargo de Técnico Bancário Novo e de de R$ 11.186 e R$ 14.915, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, respectivamente.

Além dos salários, os colaboradores, desta forma, terão direito a benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche, entre outros.